Pode consumir menos 2 quilos de açúcar por ano. Pacotes (ainda) mais pequenos ajudam

A Direção-Geral da Saúde quer reduzir ainda mais o tamanho dos pacotes de açúcar que se usam sobretudo com o café.

Há poucos anos esse tamanho já foi reduzido de 8 para 5 a 6 gramas num acordo com as associações representativas de cafés e restaurantes, mas esta quinta-feira é assinado um novo protocolo, agora com a associação que representa os supermercados, para que os pacotes de açúcar, que estes vendem avulso ou nas suas cafetarias, tenham apenas 4 gramas.

Será o primeiro acordo a descer tanto o tamanho dos pacotes, indo ao encontro daquilo que prevê o relatório sobre Alimentação Saudável - Desafios e Estratégias para 2017/2018.

O diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, Pedro Graça, adianta que uma ou duas gramas por café parece pouco, mas, pela quantidade de café que os portugueses bebem, dará uma poupança média, por pessoa, de dois quilos de açúcar por ano.

Pedro Graça, diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, detalha os números

A Direção-Geral da Saúde fala numa forte ajuda para a saúde dos portugueses, com muitas doenças crónicas causadas pelo açúcar, mas também para as cáries dentárias (outro problema de saúde pública) e para a economia nacional - pois quase todo o açúcar é importado.

O acordo agora assinado com as empresas de distribuição é visto como muito importante para as autoridades de saúde, uma vez que os supermercados têm cada vez mais cafetarias associadas e também vendem pacotes de açúcar avulso para os consumidores terem em casa.