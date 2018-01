Preços de saldo: médicos preocupados com qualidade dos exames

Uma avaliação da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) encontrou preços anormalmente baixos pagos a empresas privadas que fazem exames para os utentes do serviço público de saúde. Valores que levam a Ordem dos Médicos a estar muito preocupada com a qualidade do serviço prestado aos doentes.

O parecer encontrou por exemplo exames de anatomia patológica que diagnosticam doenças (como cancros) através do estudo de material biológico em que as convenções preveem pagamentos às clínicas e hospitais privados 63% a 85% abaixo daquilo que é pago pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) aos hospitais públicos pelos mesmos serviços. Diferença que tem aumentado nos últimos anos.

A avaliação da ERS acaba por dar razão a uma exposição da Ordem dos Médicos e da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada depois de um corte recente de 30% nos preços praticados na área da medicina nuclear, levando estes exames a custarem menos 30% ao Estado quando são feitos fora do SNS.

Na avaliação que faz a estes cortes e às diferenças de valores pagos a privados e públicos a ERS diz que não encontra "qualquer racional económico e de análise das condições de mercado" nas mudanças aplicadas às convenções com os privados, criticando o modelo que tem sido aplicado pelo Ministério e sublinhando as enormes diferenças quando se compara com o que é pago aos hospitais públicos pelos mesmos serviços, parecendo que "a contenção de despesa é o único objetivo em causa".

A ERS admite que desconhecem-se preços mínimos que, por lei, devem "garantir o indispensável equilíbrio entre incentivos à eficiência e a garantia de qualidade dos cuidados de saúde".

Médicos preocupados com qualidade

O bastonário da Ordem dos Médicos adianta à TSF que vai usar este parecer para justificar junto do Governo a necessidade de que os preços pagos por exames nos privados sejam, pelo menos, parecidos com aquilo que é pago aos hospitais públicos.

Miguel Guimarães argumenta que os constantes cortes colocam em causa a qualidade do serviço prestado aos utentes do SNS que nos hospitais públicos não têm resposta em tempo útil, argumentando que "ao baixar muito os valores está a diminuir-se, inevitavelmente, a qualidade", sendo que a concorrência é feita, apenas, pelo preço.

Ouça o resumo das explicações de Miguel Guimarães ao jornalista Nuno Guedes

O bastonário pede "bom senso" e recorda que na área dos exames de anatomia patológica é difícil imaginar que existem preços 63% a 85% abaixo do que é pago dentro do SNS, sublinhando que são normalmente exames de 'última linha' que permitam fazer diagnóstico finais fundamentais em várias doenças graves.