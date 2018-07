Primeiro a pessoa, só depois da demência

As doenças que não têm cura assustam as pessoas. É preciso que os portugueses sejam cada vez mais amigos das pessoas com demência. Aproveitando o Dia Internacional da Amizade, a associação Alzheimer Portugal lança esta segunda-feira uma campanha inédita em praias e nas cidades.

Catarina Alvarez, psicóloga e coordenadora dos projetos da associação, explica que é facil tornar-se amigo das pessoas com demência. Basta aceder ao site da campanha, www.amigosnademencia.org , onde deve registar-se e ver um vídeo para aprender mais sobre a demência e comprometer-se com uma ação.

O que fazer para ser "amigo na demência".

Catarina Alvarez deixa alguns exemplos de ações que podem fazer a diferença.

Com pequenos gestos, a associação Alzheimer Portugal quer combater o estigma que ainda existe em relação às pessoas com demência. A campanha da Alzheimer Portugal arranca às 10h em 20 locais, cidades e praias.