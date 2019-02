PS, PSD, BE e CDS unem-se para criar Dia Nacional da Esperança

Numa união rara de vontades, dois deputados do PS, um deputado do PSD, um deputado do CDS e outro do Bloco de Esquerda querem criar o Dia Nacional da Esperança.

O projeto de resolução apresentado no Parlamento dá resposta positiva a uma petição promovida pelo Instituto Português de Oncologia do Porto , como forma de promover a esperança de sobrevivência dos doentes na evolução da ciência e da investigação, nomeadamente na área do cancro.

O futuro Dia Nacional da Esperança deverá assinalar-se no primeiro dia da primavera, 20 de março.

O presidente do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, Laranja Pontes, admite que o assunto pode parecer de pouca importância mas na verdade não o é - até porque ajudará a promover a participação dos doentes em ensaios clínicos fundamentais para a evolução do combate às doenças.

O representante do IPO salienta as vantagens de celebrar a esperança

É algo raro, mas quase todos os partidos ficaram de acordo.

Laranja Pontes recorda que, de início, quando há uns anos começaram a celebrar, no IPO do Porto, a 20 de março, o Dia da Esperança receberam algumas críticas. No entanto, o "cancro tem tudo a ver com esperança pois continua a ser uma doença ameaçadora e tudo o que melhore a predisposição dos doentes para colaborar e participar no processo de cura é importante".