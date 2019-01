PSD acusa esquerda de defender Lei da Saúde com "marcas ideológicas destrutivas"

Autor da Lei de Bases de 1990, atualmente em vigor, o Partido Social Democrata (PSD) defende uma "modernização e atualização" do documento para "servir melhor os portugueses".

O deputado e vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, Adão Silva, considera que a nova lei deve estar "mais atenta aos idosos".

"Os cuidadores informais são um elemento importante de resposta por parte da sociedade civil a esta dinâmica de envelhecimento da sociedade portuguesa", defendeu Adão Silva, em declarações à TSF. E porque ao envelhecimento da população portuguesa é uma "realidade incontornável", o PSD pretende também desenvolver "redes de cuidados continuados e cuidados paliativos".

No documento, que apresenta esta terça-feira às 11h00, o PSD defende também "uma nova aposta ao nível da saúde pública" garantida através da descentralização e municipalização de competências.

Adão Silva afirma que "cabe ao Estado garantir os meios financeiros" para que as estruturas locais tenham condições e apostem mais na "promoção da saúde" e "prevenção da doença" (dois conceitos considerados essenciais pelos social-democratas).

"Nesta matéria, é muito importante estimular a ação das comunidades, das autarquias e do poder local. Vale a pena apostar nos poderes municipais para que a saúde pública possa responder melhor aos cidadãos", afirmou.

O deputado e vice-presidente da bancada parlamentar do PSD salienta à TSF que "não é através de uma nova lei que se põe fim à situação calamitosa vivida atualmente no Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas ela permitirá dar uma resposta mais ampla aos novos desafios colocados" três décadas após a entrada da lei atualmente em vigor.

Adão Silva sublinha que esta proposta visa uma Lei de Bases da Saúde "descomprometida do ponto de vista ideológico". "Não esperamos, obviamente, ter a concordância do Governo e do Partido Socialista em relação ao nosso projeto", admitiu.

O deputado social-democrata acusa o PCP e o Bloco de Esquerda de fazerem o contrário, e querem dar um "sentido ideológico marcado" à lei da Saúde. "Nós defendemos um Serviço Nacional de Saúde com um património que interessa a todos os portugueses, sem marcas ideológicas que sejam destrutivas, que é aquilo que se tem verificado nos textos o Bloco de Esquerda e do PCP".