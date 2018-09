Psicólogos querem maior integração nas áreas da saúde e da educação

Os problemas estão identificados, mas nem sempre os psicólogos conseguem dar resposta à procura. Esta terça-feira assinala-se, pela primeira vez em Portugal, o Dia Nacional dos Psicólogos e a classe reclama uma maior integração nas áreas da saúde e da educação.



O primeiro bastonário da Ordem e também presidente da Associação Europeia de Psicólogos diz que é necessário reforçar o número de profissionais de psicologia no Serviço Nacional de Saúde.

"Os colegas têm que responder, mas têm um limite para a capacidade de resposta conseguem dar. O processo está identificado, nós sabemos quais são os problemas, há dados suficientemente claros relativamente à incidência e à prevalência de perturbações. Há que perceber e pegar nestes dados e fazer um trabalho de aumentar os recursos disponíveis para as pessoas.", explica Telmo Mourinho Baptista.

"Há que pôr em ação um plano de encontro entre necessidades que as pessoas têm e o recurso que existe e que está formado."

Para o antigo bastonário, a intervenção na primeira linha dos cuidados seria uma forma de tratar atempadamente alguns dos problemas que mais afetam as populações: "Estou a falar aqui, naturalmente, das clássicas e mais frequentes: a depressão - que é uma das grandes e deve ser uma das grandes preocupações de todas as sociedades contemporâneas - as perturbações ansiosas, aquilo que são as situações de pânico, o stress e as consequências."

"Há soluções que têm uma base científica que permitem fazer um ataque mais imediato às condições existentes."

Telmo Mourinho Batista considera ainda que o trabalho dos psicólogos deve passar pela prevenção. Para isso, diz o ex-bastonário, seria útil generalizar e reforçar a presença dos psicólogos nas escolas porque é de pequeno que se criam as ferramentas para lidar com os problemas.

"Isso pode começar cedo na escola, pode começar cedo com as crianças, pode começar com as pessoas perceberem que eles podem a lidar com muitas destas dificuldades, com capacidade de lidarem com stress, de se autoafirmarem, de comunicarem melhor, de lidarem melhor com as suas ansiedades, com os momentos depressivos. Tudo isso é possível fazer numa perspetiva preventiva."



A ordem dos psicólogos tem cinco delegações em todo o país, incluindo os Açores e a Madeira, e nela estão inscritos cerca de 20 mil profissionais.