Quais são os alimentos amigos do coração?

"Basicamente o mais importante é termos uma vida saudável", afirma Mónica Rebelo. "E o que é uma vida saudável? É uma vida com uma alimentação o mais cuidada possível e uma prática de exercício regular."

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

Evitar uma vida sedentária e comer de forma equilibrada são os comportamentos-chave. Mas há alimentos melhores do que outros para o coração? "Sim, sobretudo os vegetais e as frutas. São os mais amigos do coração." Os inimigos são "os alimentos processados e ricos em coisas artificiais, são os que fazem mal", explica a cardiologista pediátrica.

Mais de metade dos problemas cardíacos na idade adulta pode ser evitada com um regime alimentar equilibrado. Os hábitos de vida saudáveis devem. por isso, ser estimulados desde cedo. Essa é uma forma de não comprometer a saúde cardíaca das crianças.