Quando começar a transição alimentar dos bebés?

A passagem de uma alimentação exclusivamente láctea para a alimentação familiar deve começar idealmente aos seis meses de vida, mas quando não é possível pode iniciar-se a introdução de novos alimentos a partir dos quatro meses, nunca antes. A nutricionista Helena Canário explica que antes do quarto mês o bebé não está fisicamente preparado "em termos gastrointestinais e renais".

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

"A partir do quarto mês pode começar-se a introduzir outros alimentos que não o leite", explica Helena Canário, que lembra que a transição deve ser gradual. Pode começar-se com um puré de legumes ou, por exemplo, com uma papa infantil. "São alimentos diferentes do ponto de vista de composição, um vai educar mais em termos de paladares porque não é tão doce e o outro vai responder em termos de necessidades energéticas e também de densidade de macronutrientes."

À sopa e à papa, a nutricionista acrescenta a fruta. Todos estes alimentos são importantes numa fase em que as crianças têm uma grande necessidade energética e crescem a um ritmo acelerado. Ao fim do primeiro ano, o bebé já pode começar a partilhar a alimentação da família.