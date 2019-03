Quando o doutor receita um poema

Numa sala de espera que parece um quarto de brincadeiras, há uma casa de encantar, há bichos de todas as cores pintados nas paredes - e há também versos e rimas de canções tradicionais.

Quando o Doutor me Prescreve um Poema é uma ideia da animadora Nídia Nair Marques, no contexto do Festival Ronda Poética, que está a acontecer em Leiria até domingo, 24 de março.

Na consulta externa de pediatria do Centro Hospitalar de Leiria, durante a manhã desta quinta-feira, Dia Mundial da Poesia, crianças, adolescentes e respetivas famílias viveram um momento diferente - e surpreendente.

André Ferreira, 12 anos, foi o primeiro a sair do consultório, com uma receita que a mãe, Patrícia Morgado, considera especial, porque é um incentivo à leitura.

O psicólogo Paulo José Costa, assistente no serviço de pediatria do Centro Hospitalar de Leiria, poeta e co-organizador da Ronda Poética com a livraria Arquivo e o Município de Leiria, fala numa espécie de super-poder que se manifesta na escrita.

"Chamemos-lhe uma componente de realização, comoção, talvez, salvação, libertação. Portanto, nesse sentido, pode atribuir-se-lhe um papel terapêutico, neste caso, em pediatria. Também promover a leitura e a escrita, até porque aí fora há espaço para as crianças escreverem", explica.

Na Ronda Poética, o verso invade as ruas de Leiria e está nas escolas, no hospital, na prisão e em lares de terceira idade.

Sábado, na Praça Rodrigues Lobo, há poesia ao pequeno-almoço, no café, com estudantes chineses do Politécnico de Leiria a declamarem Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner Andresen e David Mourão Ferreira, entre outros autores portugueses.

Também no contexto no festival, há poemas espalhados pelas ruas e um declamatório público instalado no centro histórico, num programa que inclui música, cinema, dança, fotografia e teatro, a dinamizar uma cidade com tradição poética desde as cantigas de amigo de D. Dinis.

Manuel João Vieira (concerto esta sexta-feira pelas 23h30), Alberto Pimenta (na projeção do filme O Homem PiKante - Diálogos com Pimenta, de Edgar Pêra, sábado à tarde), José Anjos e Carlos Barretto (ambos no espetáculo No Precipício Era o Verbo, às 19 horas de domingo, na livraria Arquivo) são alguns dos nomes em destaque num cartaz com tertúlias, lançamentos e apresentações de livros, recitais, serões poético-musicais, exposições e um concurso de poetry slam.