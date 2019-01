Quando o telefone toca. Há um serviço que liga para os idosos mais frágeis

O serviço proximidade sénior do SNS 24 foi lançado no final do ano passado: uma iniciativa que apoia idosos em situações de maior fragilidade. Em tempos, houve uma linha sénior em que os utentes tinham de ligar e pedir para serem acompanhados, mas desta vez o primeiro passo é dado pelo próprio SNS 24.

"É um serviço pró-ativo do SNS para com a população idosa, de 75 ou mais anos, onde queremos contactar e acompanhar aqueles que mais precisam", explica a diretora Micaela Monteiro.

A jornalista Joana Carvalho Reis foi visitar o serviço. Ouça aqui a reportagem

Micaela Monteiro explica, contudo, que muitas vezes as dificuldades encontradas na conversa com os idosos não podem ser resolvidas por chamada: "Por outro lado, nós sabemos também que durante esse acompanhamento são detetadas dificuldades ou problemas do idoso - a nível de saúde, a nível social ou de segurança - que são assinalados. Mas é fácil de perceber que as soluções, na maior parte das vezes, depois não são passíveis de ser feitas através de um telefone. Precisam de uma resposta local."

Por isso, o serviço conta com a colaboração dos agrupamentos de centros de saúde, que fornecem os contactos de quem poderá ser incluído no serviço. Na primeira chamada fazem uma avaliação, identificam limitações de saúde, mas também casos de isolamento ou de depressão.

Se o utente for sinalizado é incluído no programa e passa a receber uma chamada todas as semanas.

"Nesse contacto existem recomendações importantes que são dadas a estes cidadãos, a estas pessoas idosas. Nesta altura do ano, incidem, obviamente, sobre como se proteger do frio e o incentivo à vacinação contra a gripe", remata.