"Quem está em risco de vida é atendido." Governo e DGS negam caos nas urgências

Ouvida no Fórum TSF, Graça Freitas afirmou que, noutras alturas do ano, os episódios de urgência nos hospitais não chegam aos 100 mil por semana. O número cresce, no entanto, durante o inverno, como se verificou durante as últimas duas semanas do ano, em que se registaram cerca de 114 mil episódios.

"A estimativa para a primeira semana do ano de 2019 é de 130 mil episódios de urgência", adiantou Graças Freitas.

A diretora-geral da Saúde revela que a afluência às urgências aumentou

"Obviamente, com esta pressão, as equipas de urgência são reforçadas, de acordo com os planos de contingência, e é também reforçada a capacidade de internamento", garantiu a diretora-geral da Saúde, que nega uma "situação de caos nas urgências". "Quem está de facto muito mal, em risco de vida, é atendido", sublinhou.

Graça Freitas admite, contudo, que "em algumas horas, em alguns hospitais, é provável que a situação não seja a ideal". "Há, pontualmente, uma afluência maior e isso pode levar a que se excedam os tempos [de espera]", reconheceu.

Graça Freitas admite que "a situação não é a ideal"

Também a secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, rejeita uma situação caótica nas urgências e garante que todas as medidas estão a ser tomadas conforme as necessidades verificadas.

"Isto acontece todos os anos, de dezembro a fevereiro. Temos que estar preparados e, sobretudo, organizados", frisou Raquel Duarte, no Fórum TSF.

A secretária de Estado da Saúde rejeita situação caótica nas urgências

A secretária de Estado faz, todavia, um apelo à população: "Precisamos que nos ajudem. Usem a linha SNS 24 como primeiro contacto com o serviço de saúde. Não vão ao serviço de urgência se não precisarem", pediu.

A secretária de Estado apela aos portugueses para que evitem ir às urgências

*com Manuel Acácio e Cristina Lai Men