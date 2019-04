Médicos consideram "inaceitável" encaminhamento de crianças do Garcia de Orta para centros de saúde

Já o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) denunciou esta quinta-feira que os centros de Saúde de Almada e Seixal estão a pôr em causa a qualidade de assistência pediátrica, ao atenderem crianças reencaminhadas do Hospital Garcia de Orta.

Antes, já o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses tinha considerado que nada está a ser feito para resolver o problema da urgência pediátrica do hospital Garcia de Orta que, segundo o SEP, está em risco de encerrar a partir do dia 13 de abril.

Em comunicado, o SEP considera inadmissível que o Conselho de Administração e a tutela não encontrem uma solução definitiva para este problema e nota que, para já, ainda se desconhece qualquer plano de encaminhamento alternativo para as 130 crianças que diariamente recorrem à urgência pediátrica do Garcia da Orta.

O SMZS já explicou que, devido à "incapacidade" do Hospital Garcia de Orta em assegurar as escalas de serviço da urgência pediátrica, a direção do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Almada e Seixal decidiu que, a partir de 8 de abril, as crianças triadas como verde e azul "serão reencaminhadas para os centros de saúde" do concelho, no distrito de Setúbal.

À TSF, um dirigente do SMZS, João Marques Proença, assegura que este é um cenário que os médicos consideram "inaceitável".

"A população não pode aceitar isso, muito menos os médicos. Isto também já aconteceu na Maternidade Alfredo da Costa, mas aí houve a possibilidade de dizer: 'não há capacidade, fechamos'. Nesse caso, os doentes podem ser observados noutro sítio", explicou, antes de detalhar a situação no Garcia de Orta.

"É um hospital que assegura uma zona com perto de 300 mil habitantes. É incapacidade política de gestão do Conselho de Administração, da direção médica, do diretor que já foi adjunto da direção médica e do próprio Ministério da Saúde que não acalentou a formação a médio e longo prazo e não atrai pessoas para trabalhar nos serviços públicos de Saúde para que ascendam na carreira com concursos atempados", critica.

Na semana passada, a Ordem dos Médicos tinha alertado para o "cenário muito grave" da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, avisando que o serviço poderá encerrar alguns dias ou em alguns períodos do mês de abril.

Nesta sequência, a administração do Garcia de Orta garantiu estarem a ser tomadas medidas para colmatar a falta de médicos na urgência pediátrica, como a contratação de dois especialistas e a colaboração de pediatras de outros hospitais.