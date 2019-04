Só enriquecendo Portugal consegue um melhor SNS

António Arnautt, o fundador do Serviço Nacional de Saúde, e Francisco George, ex-diretor geral da Saúde foram os homenageados de ontem do Terra Justa, a 5 ª edição do Encontro Internacional de causas e valores da humanidade.

Para ter um melhor SNS Portugal precisa de enriquecer, porque o progresso da economia não está a acompanhar o progresso da saúde - palavras de Francisco George numa das conversas de café do evento. O ex-diretor geral da Saúde refere que Portugal tem indicadores de saúde ao nível dos países mais ricos e desenvolvidos e tudo com menos orçamento.

Francisco George reconhece que trouxe visibilidade à saúde pública e que este foi um passo importante para o Serviço Nacional de Saúde. Travou várias batalhas. Uma delas, a batalha do açúcar. Na exposição que o município de Fafe organizou em sua homenagem viu e sorriu para uma fotografia sua com três pacotes de açúcar na mão.



Mais tarde Francisco George participou numa conversa de café sobre o que seria se não houvesse Serviço Nacional de Saúde. O atual presidente da Cruz Vermelha diz que o problema começa logo quando os portugueses nem sequer sabem o que é o SNS.

Ouça a reportagem da TSF com Francisco George

Francisco George elogiou o Serviço Nacional de Saúde e relacionou os seus constrangimentos com a falta de dinheiro. A evolução que Portugal fez na saúde não foi acompanhada pela evolução da economia. "A saúde está muito à frente e era preciso que a economia nos acompanhasse. Há aqui um problema. Quanto mais riqueza, mais literacia, mais desenvolvimento e mais possibilidade. Nós não podemos ter recursos no SNS como têm países com economias muito avançadas", afirma.

E deu exemplos como a Noruega ou a Suécia. São mais ricos do que Portugal, mas os indicadores de saúde são próximos ou até melhores. "Temos aqui um fosso que não nos acompanha. É preciso não baixar a saúde pública, mas elevar a economia, que tem de ter mais eficácia, mais produção e menos desigualdades", acrescenta.

Francisco George referiu ainda o exemplo de enfermeiros e médicos que recebem ordenados baixos e por isso veem-se na obrigação de migrar ou acumular com o serviço privado. O mesmo acontece com os doentes. Ficam no público aqueles cujos privados se recusam, por questões financeiras, a fazer os tratamentos. "São bons hospitais, mas que tratam as doenças que não exigem grandes despesas. Nenhum destes grupos privados trata o cancro ou os politraumatizados. Porquê?"

Francisco George refere que é preciso um governo com determinação para resolver o problema da progressiva degradação do Serviço Nacional de Saúde.

ADSE devia ser extinta

Nesta conversa de café no Terra Justa, em Fafe, Francisco George atacou ainda a ADSE. "Devia acabar", refere o ex-presidente da Direção Geral de Saúde. "Na minha opinião, e aqui separo-me de António Arnautt, a ADSE devia ser eliminada. Há aqui um problema que permanece por resolver, que é o seguro dos funcionários públicos que agora está a financiar a atividade privada", diz. Francisco George considera que a ADSE é uma forma de financiar a atividade privada e defende uma reestruturação com firmeza.