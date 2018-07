Um buraco de 1 centímetro e uma câmara para dar mais mobilidade aos idosos

O Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, faz esta quinta-feira, pela primeira vez em Portugal, uma cirurgia inovadora à coluna. O objetivo da operação é resolver mais facilmente o problema de doentes que ficam com o canal vertebral comprimido, travando os movimentos de muitos idosos.

Como explica o médico responsável pela cirurgia, Nuno Bastos, a Laminectomia Lombar é na prática uma operação à coluna para descomprimir o canal vertebral, sendo que a novidade é que pela primeira vez, em Portugal, tudo vai ser feito por um método puramente endoscópico.

Ou seja, continua o ortopedista, "vamos fazer a cirurgia através de uma incisão de cerca de um centímetro e através de um tubo com uma câmara de alta definição". "A operação será feita através desse tubo, olhando pelo monitor, uma endoscopia, com muito menos perdas sanguíneas e uma recuperação muito mais rápida".

Pelo método tradicional o doente fica dois ou três dias internado para resolver uma doença conhecida como Canal Estreito Lombar. Com este método poderá entrar e sair do hospital no mesmo dia.

Uma doença comum nos idosos

Em comunicado, o Serviço Nacional de Saúde (SNS), a que pertence o Hospital Pedro Hispano, adianta que esta nova forma de cirurgia é menos invasiva, mais rápida, dá menos dores e tem vantagens na recuperação do doente.

O médico acrescenta que a compressão do canal vertebral é um problema comum a muitos idosos: "Com o avançar da idade o canal por onde passam os nervos que enervam os membros e fazem funcionar os músculos ou dão sensibilidade à pessoa começa a ficar mais apertado. Com o agravar do problema, a determinada altura começam a surgir sintomas como falta de força nos membros, dificuldades a andar ou dor ciática".

Nuno Bastos acrescenta que aquilo que os médicos fazem nestas operações é cortar parte do osso na zona posterior da vértebra e descomprimir o canal para que os nervos fiquem livres e para que o doente deixe de ter sintomas.

O Hospital Pedro Hispano será o primeiro a usar este novo método para fazer uma cirurgia à coluna, mas a meta será usá-lo depois noutros hospitais do Serviço Nacional de Saúde.