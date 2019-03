Um jantar de olhos vendados para vestir a pele de quem não consegue ver

Um "Jantar às Escuras" é uma iniciativa da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) que pretende sensibilizar a população para as dificuldades diárias de quem tem deficiência visual.

"É um jantar à média luz, as pessoas vão usar uma venda e sentir-se na pele de um cego. Como será comer sem saberem o que está no prato, onde é que as coisas estão dispostas no prato, como está disposta a mesa. Vamos dando algumas indicações, mas as pessoas vão ter que explorar por elas mesmas, através dos sentidos, do tato, do cheiro, onde poderão estar as coisas e poderem desfrutar da refeição", explica Sofia Lourenço, psicóloga da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal.

O jantar vai realizar-se este sábado, na Sertã.

Sofia Lourenço diz que o objetivo é "sensibilizar a comunidade para o que são as dificuldades das pessoas com deficiência visual numa tarefa tão simples como comer. A partir daqui podemos imaginar quais serão as outras dificuldades do dia-a-dia".

A ACAPO de Castelo Branco ainda aceita inscrições para este jantar, através do e-mail freguesiadeserta@sapo.pt ou através da delegação de Castelo Branco da ACAPO.