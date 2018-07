Não precisa de uma máquina do tempo para recuar à idade da pedra e seguir uma dieta paleolítica. Basta fazer uma viagem aos alimentos do passado, uma jornada que muitos acreditam contribuir para uma vida mais saudável.

É o caso de Joana Moura, autora de livros como "30 Dias para Mudar de Vida Detox Paleo", que descobriu na alimentação saudável um rumo que os diplomas da faculdade - licenciatura em arquitetura e pós-graduação em design - não faziam adivinhar.

Joana Moura é apaixonada por cozinha e acredita numa dieta livre de "alimentos processados e inflamatórios" que privilegie produtos "mais naturais e mais frescos".

O que entra numa dieta paleo e que fica de fora?

"Muitos vegetais frescos, muito variados, folhosas e crucíferas conjugadas sempre com proteína de melhor qualidade" são bem-vindos num regime paleo. Joana Moura desaconselha o consumo de "carne processada" e dá preferência a "ovos de galinhas criadas ao ar livre e alimentadas de forma natural".

De fora ficam "os cereais, alimentos com glúten, leguminosas, laticínios - principalmente leite de vaca que é mais inflamatório - e muitos alimentos processados e de longa duração", explica Joana Moura.

A eliminação dos cereais pode ser controversa, mas a autora acredita que "não se pode pôr os cereais todos no mesmo saco" e prefere substituí-los por pseudocereais como o trigo-sarraceno e o amaranto.

"Hoje em dia, os cereais são-nos apresentados de formas que nos trazem algumas complicações como, por exemplo, a inflamação dos intestinos ou um aporte muito elevado de hidratos de carbono. Existe também a grande controvérsia do glúten, exatamente porque hoje em dia a semente de trigo também está muito alterada", defende.

*Veja no vídeo acima os sete conselhos de Joana Moura para seguir uma dieta paleolítica equilibrada.

Menos peso, menos stress e mais imunidade

Desde "um corpo mais esguio" a uma diminuição dos níveis de stress, a dieta paleolítica promete uma vida mais saudável e mais leve, graças a uma alimentação mais amiga dos intestinos.

"Muitas pessoas relatam um aumento bastante grande da imunidade. Nós, por exemplo, quando temos uma alimentação pouco adequada adoecemos muito mais frequentemente. Estamos muito mais sujeitos a constipações, a viroses. Com a dieta paleo, as pessoas não ficam tão doentes, já não têm aquelas recaídas tão grandes no inverno", garante Joana Moura.

A tentação mora do outro lado da porta

É quando bate a porta de casa para um almoço de família ou um jantar com os amigos que surgem os principais desafios. "Saber o que escolher" quando entra num restaurante, fazer opções saudáveis e equilibradas exigem conhecimento e imaginação.

"Não é bem só confecionar, é saber como escolher, como compor os pratos, saber exatamente que alimentos ter numa refeição. Muitas vezes é a questão de ser prático e de poder comer fora de casa e não se sentir em dieta, nem em restrição", explica.

Para ultrapassar as fomes mais traiçoeiras, a solução não é, na opinião da autora, comer de três em três horas. O ideal é apostar em refeições completas e variadas que o deixem saciado durante mais tempo.

"É a pessoa estar o máximo de horas saciada, não ter aquelas fomes neuróticas a toda a hora e conseguir controlar muito melhor estas compulsões alimentares que vêm exatamente do facto de a pessoa estar sempre a dar ao organismo alimentos que não são benéficos", remata.

A autora Joana Moura deixa-lhe uma sugestão de um lanche saudável para estas férias. Veja a receita no vídeo.