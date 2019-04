Despiste de autocarro faz oito feridos junto ao terminal fluvial do Barreiro

Um autocarro de passageiros chocou, esta segunda-feira, com o terminal Rodo-Ferro-Fluvial do Barreiro, num acidente que fez oito feridos - dois deles em estado grave - segundo confirmou fonte do INEM à TSF.

Uma das vítimas em estado grave é o condutor, um homem de 54 anos, que esteve encarcerado e foi transportado para o Hospital Garcia de Orta.

A outra vítima em estado grave é uma criança de sete anos que foi atropelada e seguiu com as restantes vítimas - três homens e três mulheres com idades entre o 20 e os 52 anos, todos com traumatismos ligeiros - para o Hospital do Barreiro.

No local estiveram seis ambulâncias: três dos Bombeiros Voluntários do Barreiro e outras três da corporação dos Bombeiros Sul e Sueste. Estiveram também no local meios do INEM, Polícia Marítima e PSP.

O alerta terá sido dado por volta das 19h45 e as operações no local envolveram 34 operacionais apoiados por 13 viaturas.