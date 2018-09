Agente da PSP entre os adeptos do Boavista detidos por desacatos

A PSP anunciou, esta terça-feira, a detenção de cinco homens, incluindo um agente desta força policial, afetos à claque do Boavista, pela prática de "crimes relacionados com ofensas à integridade física qualificada, ameaça e dano" nos Açores.

Os detidos, com idades entre os 31 e os 43 anos, pertencem à claque "Panteras Negras" e tinham viajado para os Açores "alguns dias antes do jogo entre o Clube Desportivo Santa Clara e o Boavista Futebol Clube", efetuado no sábado, indica nota da PSP.

Na ilha de São Miguel, os arguidos "provocaram desacatos e agressões físicas violentas a cinco funcionários" de um restaurante" e, " além das agressões físicas e ameaças sofridas" por aqueles que "se encontravam a trabalhar", registou-se também "a ocorrência de danos em diversos artigos e material existente" no estabelecimento.

Segundo a PSP, na segunda-feira foi possível localizar e deter os cinco suspeitos, "sendo quatro intercetados no aeroporto de Ponta Delgada e outro no aeroporto da ilha Terceira, de onde pretendiam viajar para o continente português, procurando, desta forma, eximir-se ao controlo das autoridades policiais e judiciárias".

Entre os detidos, está um agente da PSP - "que se encontrava a acompanhar a claque enquanto adepto do clube nortenho" - e um funcionário numa empresa de segurança privada.

O Santa Clara venceu o jogo contra o Boavista por 4-2.