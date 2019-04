A Deco alerta que a cadeira para bebé da Chicco, Oasys i-Size, reprovou nos testes de segurança . A associação de Defesa do Consumidor explica que já comunicou a situação à marca, que garantiu apoio para encontrar uma solução.

Em causa estão as falhas de segurança que "comprometem" a segurança das crianças a bordo, existindo um elevado risco de lesões graves, explica a Deco. Num teste de colisão frontal, o cinto solta-se durante o impacto e a criança é projetada para fora da cadeira.

A Associação de Defesa do Consumidor escreve que informou a Chicco sobre a falha na cadeira, que garantiu que irá recolher as cadeiras com defeito de construção das lojas e substituir por outro modelo. "O defeito que descobrimos afeta as cadeiras Chicco Oasys i-Size com número de série de 00008139 a 00013590".

O modelo em causa esteve até agora à venda por 259,90€.