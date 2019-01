Câmaras nas fardas da polícia? Agentes "não têm nada a esconder"

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) não se opõe à proposta do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, de que as fardas dos agentes passem a incorporar câmaras de vídeo. Em declarações à TSF, Paulo Rodrigues garante que os agentes "não têm nada a esconder."

"As ocorrências são, normalmente, à vista de toda a gente. Toda a gente pode filmar e nós entendemos até que as câmaras vêm por bem. Vêm ajudar a perceber, muitas das vezes, o porquê da intervenção da polícia e o porquê da forma ou modelo" dessa mesma intervenção dos agentes, explica.

Agentes "não têm nada a esconder."

Paulo Rodrigues esclarece que o Governo tem dito aos polícias que tem "condições para adquirir as câmaras", mas que é preciso "fazer um conjunto de regulamentos" que ajudem a perceber em que situações é que os polícias devem utilizar as câmaras, como também quem pode - ou não - utilizar as imagens, além de que é necessário que "entidades externas" tomem decisões sobre este assunto.

Manifestações não foram espontâneas

Na ótica de Paulo Rodrigues, o Governo precisa de "descer à terra" e responsabilizar quem está a comprometer a segurança pública, referindo-se mais especificamente ao que aconteceu esta segunda-feira, após uma manifestação de moradores do Bairro da Jamaica, que esta segunda-feira foi seguida de confrontos com a polícia. O presidente da ASPP/PSP acredita que esta situação "não foi tão espontânea quanto isso, nem nasceu de uma simples conversa."

Situação "não foi tão espontânea quanto isso, nem nasceu de uma simples conversa."

Indicando um conjunto de fatores que terão originado a ação de protesto, Paulo Rodrigues lembra que "houve algumas entidades que, ao tomarem uma posição mesmo sem saber o resultado dos inquéritos e o que aconteceu exatamente, tomaram uma posição a desfavor da PSP."

Perante esta situação, o dirigente sindical entende que "quando se põe a polícia como alvo, de alguma forma legitima todos aqueles que, mesmo sem saber o que se passou, por norma estão contra a polícia".

Paulo Rodrigues destaca o que se observa nas redes sociais, onde "uma boa parte de alguns cidadãos - que estão diretamente ligados, inclusive, ao SOS Racismo - que estão a promover justamente o ódio e a polícia como um alvo. Não nos parece que isto vá contribuir para nada", relembra, exortando o Governo e as entidades políticas para que responsabilizem as pessoas que "estão a comprometer a segurança pública."

Leia mais:

- Ministro da Administração Interna diz ter "toda a confiança" na polícia portuguesa

- Pedras, tiros e detenções. Protesto de moradores do Bairro da Jamaica acaba em confrontos

- Jamaica: único detido no Bairro fica com termo de identidade e residência​​​​​​​

- Detidos que atiraram pedras contra polícia em manifestação julgados em fevereiro

- Ministério Público abre investigação aos incidentes no Bairro da Jamaica​​​​​​​

- Ministro da Administração Interna diz ter "toda a confiança" na polícia portuguesa​​​​​​​

- Marcelo esteve na Baixa de Lisboa após confrontos e pede bom senso em período pré-eleitoral​​​​​​​