Chefe das secretas lembra que Portugal "não está imune a nenhum risco ou ameaça"

É uma constatação paradoxal aquela que Maria da Graça Mira Gomes, a secretária geral do Sistema de Informações da República, sublinha num artigo de opinião esta segunda-feira assinado no jornal Público: "A incerteza é o elemento estável com que podemos contar".

A chefe das secretas vem, com este texto, lembrar que Portugal não está imune a nenhum risco ou ameaça, seja qual for a sua natureza e, portanto, é necessário valorizar uma cultura de segurança.

Maria da Graça Mira Gomes garante que é precisamente para estes contextos de mudança e de incerteza que os serviços de informação estão vocacionados: eles tentam "pressentir e interpretar os indícios e tendências, de forma a identificar os perigos e evitá-los."

A Secretária Geral dos Sistemas de Informações da República avisa que Portugal não está imune a nenhum risco ou ameaça neste mundo marcado pela incerteza e sublinha o que se passa na Europa com os movimentos antieuropeístas e antissistema, os populismos e os extremistas violentos, além dos potenciais agentes terroristas.

A chefe das Secretas considera que os desafios são enormes e complexos e defende que ninguém pode trabalhar sozinho: "A cooperação é vital, no contexto da comunidade das informações, das forças e serviços de segurança, das forças armadas, das instituições públicas e, também, dos cidadãos. A segurança é - e mais do que nunca - uma responsabilidade coletiva. O conhecimento sobre riscos e ameaças ao país e ao mundo é um direito, mas também um dever, de cidadania."

A responsável pelo SIRP acredita que o conhecimento sobre os riscos e ameaças ao país e ao mundo é um direito, mas também um dever de cidadania.

Maria da Graça Mira Gomes lembra que os serviços de informações nacionais têm feito um caminho de aproximação aos cidadãos, consolidando uma cultura de segurança comum.

Perante os desafios, recorda que houve um reforço do número de funcionários, que os serviços têm tecnologias de informação mais modernas e que foi aprovada e implementada a lei dos metadados que permite o acesso especial a dados de telecomunicações e internet .

Maria da Graça Mira Gomes deixa uma garantia aos portugueses: "Os Serviços de Informações estão cientes da responsabilidade que sobre eles recai nestas matérias e mantêm o espírito de missão e a resiliência face à mudança e à incerteza, no âmbito das competências e dos limites que legalmente lhes estão atribuídos. Este é o compromisso para com a segurança e a defesa dos interesses e dos cidadãos nacionais."