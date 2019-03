Inquérito aos incidentes no bairro da Jamaica resulta em dois processos disciplinares

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou esta sexta-feira a conclusão do inquérito aos acontecimentos no bairro da Jamaica, no Seixal, Setúbal, com confrontos entre moradores e polícias, resultando na instauração de dois processos disciplinares.

Numa nota enviada à agência Lusa, o MAI afirma que o inquérito foi elaborado pela PSP e concluído a 22 de março.

Da investigação resultou a instauração de dois processos disciplinares por despacho do diretor nacional da PSP, além da prorrogação da instrução do inquérito por 15 dias úteis, com vista à realização de diligências complementares no âmbito do processo, adianta a nota do MAI.

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Rodrigues, lembra que é importante que este caso não retire autoridade à PSP e afirma, em declarações à TSF, que as averiguações têm toda a legitimidade para avançar.

"É natural que haja um conjunto de averiguações. É importante que haja investigação sobre o assunto. Claro que, tanto a Inspeção-Geral da Administração Interna como a Direção Nacional da PSP têm de apurar se, de facto, as coisas correram bem. No entanto, não quer dizer que pelo facto de serem abertos processos disciplinares, se conclua desde já que vão ser efetivamente punidos. Também é importante que se entenda que, na atuação da PSP, os cidadãos também têm de a respeitar e é importante que a polícia não perca a autoridade, seja em que sítio do país for", defende.

Paulo Rodrigues destaca a importância do respeito pela PSP.

Em 20 de janeiro, incidentes entre elementos da PSP e moradores no bairro da Jamaica, no Seixal, distrito de Setúbal, resultaram em cinco civis e um polícia feridos, sem gravidade, tendo sido detida uma pessoa, entretanto libertada.

Segundo a Polícia, a PSP foi alertada para "uma desordem entre duas mulheres", tendo deslocado para o local uma Equipa de Intervenção Rápida da PSP de Setúbal.

Na ocasião, um grupo de homens reagiu à intervenção dos agentes da polícia quando estes chegaram ao local, atirando pedras.

Nas redes sociais foram colocados vídeos a circular em que são visíveis confrontos entre agentes policiais e moradores do Bairro da Jamaica.

Além da PSP, também o Ministério Público abriu um inquérito.

