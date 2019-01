Cristina Gatões nomeada diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Cristina Gatões é a nova Diretora Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, informou o ministério da Administração Interna numa nota enviada esta terça-feira às redações.

Na nota, lê-se que Cristina Isabel Gatões Batista, atual Diretora Nacional Adjunta do SEF, inicia funções no seu novo cargo a 16 de janeiro de 2019. Vai substituir Carlos Moreira, que pediu a exoneração do cargo por "motivos pessoais".

O ministério chefiado por Eduardo Cabrita acrescenta que a nova Diretora Nacional é "licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra", sendo "Inspetora Coordenadora Superior da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras." Já exerceu também o cargo de Diretora Regional do Norte e Diretora Regional do Centro do SEF.

Outros cargos exercidos por Cristina Gatões incluem a chefia do "Departamento Regional de Emissão de Documentos da Direção Regional do Centro", tendo sido também "responsável pelos Departamentos de Fiscalização e de Documentação da Direção Regional do Centro" e ainda inspetora na Direção Regional do Centro e no Posto de Fronteira do Aeroporto de Lisboa.

Uma profissional "competente"

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores do SEF, Manuela Niza Ribeiro, tem esperança que o diálogo com a nova Diretora Nacional seja "franco e construtivo", isto porque Cristina Gatões é vista como uma profissional com boas referências.

"Competência não lhe falta. É uma mulher experiente e competente. No que me apraz dizer em relação ao sindicato e aos trabalhadores que representamos é que sempre demonstrou uma grande sensibilidade para com as nossas pretensões. Esperamos obter dela um diálogo franco e construtivo. Desejo-lhe as maiores felicidades", reforçou a presidente do sindicato.