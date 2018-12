Desacatos na prisão de Paços de Ferreira. Reclusos incendiaram contentores

O Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira foi, esta manhã, palco de desacatos. Os reclusos de uma das alas da cadeia atearam fogo a dois contentores, em protesto contra o plano de visitas da prisão para o dia de Natal.

Os guardas prisionais reagiram prontamente aos incidentes, extinguindo o incêndio e encerrando os reclusos nas celas.

O Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira determinou que os familiares poderão visitar os reclusos durante um período de apenas uma hora no dia de Natal. Os reclusos consideram que a cadeia não está a cumprir as decisões da comissão arbitral, uma vez que noutras prisões os reclusos têm até direito a almoços de Natal com as famílias.

Vítor Ilharco, da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, explica o que aconteceu esta manhã na prisão de Paços de Ferreira

Ouvido pela TSF, Vítor Ilharco, secretário-geral da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso (APAR), explica que "o que está em causa, neste momento, é a greve [dos guardas prisionais] e todos os transtornos que provoca".

Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional convocou uma greve entre os dias 14 a 18 de dezembro, que foi, entretanto, estendida até 23 de dezembro. Também o Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional tem marcada uma greve de 15 de dezembro a 6 de janeiro.

Vítor Ilharco apela aos reclusos que mantenham a calma, lembrando que a APAR vai ser recebida, esta tarde, no Palácio de Belém, para expor a "situação caótica" vivida nas prisões portuguesas.