Dominado incêndio em Oliveira de Azeméis

O incêndio que lavrava em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, desde as 03h30 e que chegou a ser combatido por 436 bombeiros foi dado como dominado às 23h, revelou à TSF o presidente da câmara do município, Joaquim Jorge Ferreira.

PUB

"A situação está muito mais calma. O vento amenizou, não temos vento forte neste momento. Os meios estão dispersos pelo perímetro do incêndio e estão a combater pequenos reacendimentos que vão surgindo esporadicamente. Conseguimos perceber, do local onde nos encontramos, que os meios que estão dispersos têm sido suficientes para resolver estes reacendimentos que vamos vendo. Neste momento, estamos numa fase de rescaldo", explicou.

O fogo, que consumiu uma área ainda não contabilizada de terreno florestal distribuído pelas freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz, agravou-se durante a tarde devido às elevadas temperaturas e aos ventos fortes que se fizeram sentir na região. Neste momento, explica Joaquim Jorge Ferreira, o objetivo é evitar reacendimentos perigosos.

"Agora, naturalmente, os bombeiros estão atentos. Continuam de prevenção, a monitorizar toda a área ardida, no sentido de intervirem rapidamente, evitando que novos reacendimentos se transformem em coisas bem mais graves", alerta.

No local, pelas 00h permaneciam 379 operacionais e 114 meios terrestres.