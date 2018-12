Furto das Glock. PSP faz buscas em todo o país e detém dois polícias e um civil

Há 150 polícias a fazer buscas 14 buscas domiciliárias e 4 buscas não domiciliárias no âmbito do inquérito que investiga o furto de 57 pistolas Glock das instalações da Direção Nacional da PSP, que aconteceu em janeiro de 2017. Na operação desta manhã foram detidos dois polícias e um civil, disse o porta-voz da PSP à TSF. Há um quarto suspeito que já tinha sido detido esta segunda-feira.

De acordo com uma nota enviada às redações, "o inquérito, dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), está a cargo da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa."

A operação está a ser apoiada pela Unidade Especial de Polícia, Comando Metropolitano do Porto e Comando Distrital de Faro e abrange os concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Mafra, Abrantes, Alvaiázere, Sintra, Cascais, Oeiras, Lisboa, Almada e Albufeira.

O caso remonta a janeiro de 2017, quando foi detetado o desaparecimento, do armeiro da sede da Polícia de Segurança Pública (PSP), de 57 armas Glock após a apreensão de uma arma de fogo da polícia durante uma operação policial que decorreu no Porto.

Do depósito das armas da direção nacional da PSP, onde estão armazenadas algumas armas que não estão distribuídas aos polícias ou aquelas que pertencem a efetivo policial que não necessita de andar armado, foram também extraviadas, juntamente com as 57 Glock, os respetivos estojos, carregamentos e os 'kits' de limpeza.

Na altura, foi feita uma participação ao Ministério Público (MP) e a realização de um inquérito interno na PSP para apuramento do que aconteceu e de uma auditoria na Inspeção-Geral da Administração (IGAI) para harmonização dos mecanismos de controlo de segurança do armazenamento de armas e munições das forças de segurança.