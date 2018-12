Casal octogenário desalojado após incêndio em Viseu que danificou sete casas

Um casal com 80 e 81 anos de idade ficou esta quinta-feira desalojado por causa de um incêndio urbano, na freguesia de Silgueiros, conselho de Viseu. Este casal, de 80 e 81 anos de idade, vai passar a noite aos cuidados de um lar de idosos, sendo que a partir desta sexta-feira o caso vai ser acompanhado pelos serviços municipais.

Em declarações à TSF, o segundo comandante dos bombeiros de Viseu sublinha que a maioria das casas afetadas estava em estado devoluto ou era de segunda habitação.

"Afetou sete casas, três das quais são devolutas - uma delas com perda total e as outras duas com danos significativos - mais duas casas de segunda habitação que ficaram parcialmente afetadas pelo incêndio.Há uma primeira habitação completamente destruída, onde morava um casal de idosos que, em conjunto com os serviços do município e com a junta de freguesia, foi realojado temporariamente. Há também uma primeira habitação com danos ao nível da cobertura, mas não foi preciso realojar ninguém", explicou o comandante Rui Nogueira.

O alerta para o Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viseu foi dado às 15h12 e, às 18h, o incêndio, que, segundo o comandante, não provocou feridos, estava em fase de rescaldo. O casal que ficou desalojado foi assistido no local, mas sem apresentar qualquer ferimento.

Fonte da proteção civil da Câmara Municipal de Viseu explicou à Lusa que o casal octogenário "esta noite fica aos cuidados de um lar de idosos na freguesia de Silgueiros" e, a partir de sexta-feira, "o processo vai ser encaminhado na autarquia para que possam ser realojados".

Em Bela Vista, na freguesia de Silgueiros, conselho de Viseu, estiveram 19 veículos, com 74 operacionais dos Bombeiros Municipais e Voluntários de Viseu, de Cabanas de Viriato, em Carregal do Sal, e de Tondela.