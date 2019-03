Incêndio em Castelo de Paiva e Arouca mobiliza mais de 200 bombeiros

Um incêndio florestal em Castelo de Paiva, próximo de habitações, e que já alastrou para o concelho de Arouca, está a ser combatido por mais de 240 operacionais apoiados por 65 viaturas, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

À TSF, o comandante dos bombeiros de Castelo de Paiva, Joaquim Rodrigues, explicou que "o incêndio continua não controlado, com três frentes ativas e a arder com bastante intensidade. Já passou para o concelho de Arouca. Não temos populações em risco, neste momento, nem houve necessidade de evacuar qualquer lugar. Faz-se sentir bastante vento no terreno, que é o principal fator favorável que temos aqui, para além do combustível e da mata densa".

As chamas lavram numa zona de eucalipto entre as freguesias de Bairro e Real, nas proximidades da aldeia de Ancia, tendo já entrado no concelho de Arouca.