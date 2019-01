"Investigações e diligências vão ser afetadas" durante greve de inspetores da PJ

Os inspetores da Polícia Judiciária vão estar em greve na primeira semana de fevereiro , juntam-se às outras estruturas sindicais que representam os inspetores e que já tinham marcado greve para estes sete dias.

Ricardo Valadas, presidente da ASFIC - Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal, disse à TSF que não é possível trabalhar sem meios.

"A greve começa dia 4 e termina a 12 e cumulativamente com início a 4 de fevereiro e termino a 5 de março todo o trabalho extraordinário. Os motivos é ausência da revisão do estatuto das carreiras profissionais e a crónica falta de recursos humanos e materiais e as suas consequências diretas naquilo que é a realização e cumprimento de tarefas da PJ".

O presidente da ASFIC tem consciência de que esta paralisação de sete dias vai atrasar algumas investigações, mas afirma que o governo tem que perceber que é preciso fortalecer o combate à corrupção.

"A greve vai ter consequências diretas nas investigações em curso e nas diligências ou operações que possam surgir no momento em que estamos em greve. O governo tem que perceber que tem que provar que tem como prioridade o combate à corrupção, é altura de mostrar que precisam de fortalecer a PJ no sentido de combater a corrupção e a criminalidade na alta finança".

Esta manhã, em conferência de imprensa, o presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal desafiou o Presidente da República a visitar esta instituição para se "inteirar dos problemas" desta polícia que combate a criminalidade organizada e a corrupção.

Os inspetores da PJ decidiram paralisar várias horas por dia na primeira semana de fevereiro (de 04 a 08) e nos dias 11 e 12, tal como o restante pessoal da PJ.

Assim, as três estruturas sindicais, que representam inspetores, seguranças e pessoal administrativo, decidiram marcar um período de greve das 00:00 horas do dia 4 de fevereiro até à meia-noite do dia 12 em regime de rotatividade.