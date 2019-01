Incêndio florestal mobiliza mais de 70 bombeiros em São Pedro da Cova

Um incêndio deflagrou na noite desta quinta-feira em São Pedro da Cova, Gondomar, e continua ativo, com mais de 70 operacionais no combate às chamas, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

"O alerta para o incêndio foi dado pelas 21:27 e as chamas continuam ativas. As chamas estão a lavrar numa zona de difícil acesso", disse à agência Lusa fonte do CDOS do Porto, cerca das 00:30.

O incêndio deflagrou em São Pedro da Cova, em Gondomar, lavrando numa zona florestal de mato, pinheiros e eucaliptos.

As chamas estão, segundo as informações disponibilizadas na página da Proteção Civil à 1h da madrugada, a ser combatidas por 78 operacionais e 25 viaturas, dos bombeiros de São Pedro da Cova, Valbom, Gondomar, Valongo, Ermesinde, Areosa, Melros, Baltar, Rebordosa e Pedrouços.