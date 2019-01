Oito mortos e mais de mil condutores com excesso de álcool na operação Ano novo

Oito pessoas morreram e 431 ficaram feridas em mais de 1.189 acidentes nos últimos seis dias. É o balanço final da operação Ano Novo da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo um comunicado enviado às redações, de 28 de dezembro de 2018 até ao dia de ontem, 2 de janeiro a GNR fiscalizou cerca de 37.879 condutores.

Foram detetados 1.003 condutores com excesso de álcool, dos quais 332 foram detidos por possuírem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, sendo ainda detidos 93 condutores por falta de habilitação legal para conduzir.

No mesmo período, a GNR registou 10.015 infrações das quais 3.977 foram por excesso de velocidade; 558 por falta de inspeção periódica; 440 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 291 por utilização indevida do telemóvel durante a condução.

A GNR dá ainda conta de 358 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e 247 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Na operação, que terminou esta quarta-feira, participam mais de 3.000 militares.