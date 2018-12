PJ apreende 2,7 toneladas de haxixe em operação ibérica

A Polícia Judiciária apreendeu cerca de 2,7 toneladas de haxixe proveniente do norte de África no final do mês de novembro, durante uma operação ibérica de combate ao tráfico de estupefacientes por via marítima.

A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes com o apoio da Força Aérea Portuguesa e da Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana apreendeu a droga no Sul de Espanha, na zona de Huelva, junto à costa, avançam numa nota enviada às redações.

"A operação em causa iniciou-se na sequência da deteção por parte da Força Aérea Portuguesa, em pleno Oceano Atlântico, da embarcação que transportou a droga, no caso uma lancha rápida equipada com três potentes motores fora de bordo, que posteriormente, a coberto da noite, acabou por se dirigir para a costa espanhola a fim de ali desembarcar o produto estupefaciente, que acabaria por ser apreendido pelas autoridades espanholas."

As investigações prosseguem a cargo da Polícia Judiciária e das competentes autoridades do Reino de Espanha.