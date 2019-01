Polícia apreende 400 quilos de cocaína e detém oito pessoas em Portugal e Espanha

Oito pessoas foram detidas no norte de Portugal e na Galiza pelas autoridades dos dois países, que apreenderam 400 quilos de cocaína, segundo a agência de notícias espanhola, citando uma fonte da subdelegação do governo em Pontevedra.

De acordo com a Efe, a hipótese com que trabalham as autoridades é que a droga tenha vindo da América do Sul para o porto de Leixões, tendo depois seguido para a Galiza, mas foi apreendida em Tui, do lado espanhol da fronteira.

O dispositivo policial, que conta com a colaboração das polícias de Espanha, Colômbia e Portugal, permitiu até agora a detenção de oito pessoas nas localidades espanholas de Pontevedra e Ourense, desconhecendo-se a nacionalidade dos detidos porque o tribunal decretou que esta operação contra o narcotráfico fosse secreta.

A investigação, que começou há um ano, continua aberta e não são de excluir novas detenções, conclui a Efe.