Policia italiana vai patrulhar cidades de Lisboa, Porto, Braga e Algarve

O aumento do numero de turistas italianos em Portugal levou a PSP a reforçar a cooperação com a Direzione Centrale della Polizia Criminale do Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

O diretor nacional da PSP deslocou-se a Roma para assinar um memorando de Entendimento com as forças policiais italianas, tendo em conta, que nos últimos tempos se tem verificado "um grande boom de turistas italianos em Portugal", como adiantou à TSF a Polícia de Segurança Pública.

Cerca de 12 policias italianos vão patrulhar as zonas turísticas das cidades de Lisboa, Porto, Braga e algumas do Algarve, enquanto 12 polícias portugueses vão para Roma.

Em declarações à TSF o superintendente da PSP, Luís Elias explica que são muitas as vantagens deste intercâmbio: "Por um lado as questões linguísticas, por outro lado, a maior facilidade em explicar os procedimentos em vigor Portugal, como as questões legais", por exemplo " o extravio de documentos, furto de documentos", sublinha.

No entender de Luís Elias "esta cooperação normalmente ajuda as forças policiais a aprenderem práticas dos nossos colegas estrangeiros. Esta modalidade mais operacional servirá para melhorar a qualidade do nosso serviço aos cidadãos estrangeiros que nos visitam e acaba também por ter um impacto positivo em termos de imagem e segurança".

O "Programa Esquadras Europeias" conta já com a colaboração conjunta entre a PSP, o Cuerpo Nacional de Policia espanhol (CNP) e com a Police Nationale francesa (PN), juntando-se, agora, a Polícia transalpina.