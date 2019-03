PJ apreendeu quatro vezes mais cocaína em três anos

Nos dois primeiros meses de 2019, a Polícia Judiciária apreendeu 3,6 toneladas de cocaína, um número que não está muito longe das cinco toneladas recuperadas durante todo o ano passado, segundo revela o Jornal de Notícias .

A quantidade de cocaína apreendida em Portugal quadruplicou nos últimos três anos e, de acordo com o diretor da unidade da PJ de combate ao tráfico de estupefacientes, Artur Vaz, os números explicam-se com o aumento de produção deste tipo de droga na Colômbia, Bolívia e Peru, mas também com o facto de Portugal ser uma porta de entrada de droga na Europa.

Em 2016, a Polícia Judiciária recuperou menos de uma tonelada de cocaína, seguindo-se a apreensão de 2,6 toneladas em 2017. No ano passado confirmou-se uma tendência de crescimento, com a autoridade a travar a venda de mais de cinco toneladas. Com os valores do presente ano, as apreensões de 2018 poderão ser facilmente ultrapassadas.

João Goulão, diretor do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, revelou ao JN que "este aumento da quantidade de cocaína apreendida corresponde a um aumento da eficácia das autoridades que desde a entrada em vigor da lei da descriminalização, do consumo de drogas, têm concentrado a atenção nas principais rotas do tráfico".

O especialista salvaguarda ainda que o aumento do tráfico não está diretamente relacionado com o maior consumo, exceção para a canábis, até porque as questões relacionadas com a droga "já foram a primeira preocupação dos portugueses, mas hoje está ma 13.ª ou na 14.ª posição".