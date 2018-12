PSP pronta para os "coletes amarelos" portugueses pede manifestação pacífica

A PSP apela aos "coletes amarelos" portugueses que se vão manifestar na próxima sexta-feira - à semelhança do que aconteceu em França nas últimas semanas - que protestem de forma pacífica e que cumpram a lei comunicando "essa intenção, por escrito e com a antecedência mínima de dois dias úteis, ao presidente da câmara municipal do município onde as ações venham a ter lugar"

Na nota enviada às redações, a PSP informa que "adotará um dispositivo de segurança adequado a cada uma das ações que venham a decorrer na sua área de responsabilidade territorial, por forma a que o direito de manifestação seja exercido de forma livre e segura"

"A PSP apela aos cidadãos promotores das ações que efetuem atempadamente as comunicações referidas, para que, como é procedimento normal, se possa realizar reunião prévia com as autoridades policiais locais."

Por fim, a​​​​​ PSP "apela a todos os cidadãos que decidam exercer o seu direito de manifestação, que o façam de forma pacífica e em respeito pela Lei."

A manifestação arranca às 07h00 de sexta-feira e os manifestantes prometem parar o trânsito em vários pontos do país. Há concentrações marcadas para Lisboa, Porto, Leiria, Alverca, Algarve, Gaia, Viseu, Faro e Portimão.