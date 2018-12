PSP vai fiscalizar condutores de trotinetes. Multas podem chegar aos 300 euros

Até domingo, a Polícia de Segurança Pública (PSP) vai fiscalizar os utilizadores de trotinetas a motor, bicicletas com e sem motor e veículos equiparados em Lisboa.

O Código da Estrada equipara as trotinetes a motor a velocípedes, e por isso os seus utilizadores que não utilizem iluminação e refletores adequados, usem o telemóvel durante a condução, conduzam sob efeito do álcool ou em velocidade excessiva incorrem em multas.

Além disso são obrigados a usar o capacete, só podem transportar uma pessoa e circular em ruas e ciclovias, não podem fazer "cavalinhos" (levantar a roda da frente ou de trás no arranque ou em circulação), conduzir com as mãos fora do guiador, ou fazer-se rebocar.

Estão ainda proibidas de estacionar em passeios destinados à circulação de peões, rampas de serviço e paragens de transportes públicos.

As multas para quem não cumpre estas regras, tipificadas no Código da Estrada, podem chegar aos 300 euros.

O objetivo desta ação preventiva, escreve a PSP em comunicado enviado às redações, é diminuir as infrações e, consequentemente, a redução no número de acidentes rodoviários.

Segundo a PSP até outubro registaram-se 19 acidentes com trotinetes, o dobro de todo o ano passado.

À TSF, o Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa considera que a circulação das trotinetes junto do tráfego automóvel implica um risco acrescido de acidente e que o melhor é alterar o respetivo enquadramento jurídico.