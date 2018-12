PSP vai reunir com "coletes amarelos" portugueses, mas não espera que causem problemas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai reunir na próxima semana com os organizadores das manifestações do movimento "Vamos Parar Portugal", convocada nas redes sociais para dia 21 de dezembro em vários pontos do país.

Em declarações à TSF, Alexandre Coimbra, porta-voz da PSP, diz que tudo indica que os promotores desta iniciativa não têm intenção "de causar problemas".

A PSP vai estar de prevenção com cerca de 20 mil agentes de serviço, tendo por isso suspendido as folgas marcadas pelos efetivos.

Apesar das semelhanças, o movimento português pouco mais vai buscar aos "coletes amarelos" franceses, assegura o responsável. "Para a PSP este é o movimento "Vamos Parar Portugal".

"Estamos convencidos que as pessoas que estão a tomar esta iniciativa a nível nacional têm outra forma de estar e de se manifestar", sem os contornos violentos do movimento francês.

Também ao contrário do que acontece em França, os "coletes amarelos" portugueses não poderão bloquear as estradas.

"Não é permitido bloquear estradas, isso não podemos permitir", diz Alexandre Coimbra.

