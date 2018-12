Sindicato de guardas prisionais fala em distúrbios em prisão. Governo desmente

Os reclusos da ala principal do Estabelecimento Prisional de Izeda, em Bragança, terão provocado distúrbios esta sexta-feira.

Segundo disse à TSF Júlio Rebelo, do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, "house situações bastente tensas" mas não houve feridos.

Júlio Rebelo confirma distúrbios e diz que chegaram a ser chamados guardas que estavam de folgas ou férias e até a GNR para controlar a situação.

Segundo esta fonte, os reclusos recusaram-se a regressar às celas após o almoço e incendiaram caixotes do lixo e colchões. Em causa estarão problemas relacionados com a alimentação.

As informações do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional coincidem com as avançadas à agência Lusa por fonte do corpo da guarda prisional.

No entento, questionada pela TSF, a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais "desmente, em absoluto, que se tenha verificado quaisquer tipo de incidentes".

"Os reclusos regressaram às celas, após o almoço, sem qualquer tipo de problemas, pelo que não houve recurso à força ou à utilização de meios coercivos. Donde também não haver ferimentos em ninguém."

"A única ocorrência anómala, verificada até ao presente momento no Estabelecimento Prisional de Izeda foi a de alguns papeis que foram queimados dentro de um caixote do lixo, situação imediatamente sanada", pode ler-se na nota enviada às redações.

Os incidentes ocorrem numa altura que o corpo da guarda prisional está em greve para exigir a revisão do estatuto, atualização da tabela remuneratória, criação de novas categorias, um novo subsídio de turno, alteração dos horários de trabalho e novas admissões.