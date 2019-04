Rede de apoio à vitima de violência doméstica alargada a todo o Algarve

Segundo os números apresentados pela Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, o Algarve não é exceção no que diz respeito às vitimas de violência doméstica: "No distrito de Faro as forças de segurança registaram um total de 1.406 participações, o que representa uma média de quatro por dia", avançou a ministra.

Mariana Vieira da Silva assinou uma série de protocolos com 17 municípios, os 16 do Algarve e o alentejano de Odemira, bem como com inúmeras entidades, nomeadamente a Associação de Apoio à Vitima (APAV) e a Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira (TAIPA), para alargar a rede de apoio às vitimas de violência doméstica.

São assim criados três centros que farão um trabalho descentralizado deslocando-se a cada um dos concelhos.

Com estes três centros ficam abrangidos 204 concelhos no País, cerca de 70% do território nacional. A ministra sublinha que até final deste semestre conta assinar mais protocolos para alargar esta rede e "combater uma realidade intolerável".