SEF detém oito pessoas com documentos falsos no aeroporto de Lisboa

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, no fim de semana, no aeroporto de Lisboa, oito cidadãos estrangeiros com documentos falsificados, quando tentavam viajar para Manchester (Inglaterra) e Dublin (Irlanda), informou, esta segunda-feira, o SEF.

No controlo de um voo para Manchester, o SEF deteve seis passageiros, todos eles com passaporte emitido pela Grã-Bretanha e com substituição da página com os dados biográficos.

No controlo de um voo para Dublin, o SEF detetou dois cidadãos estrangeiros com documentos falsos -- um passaporte comum emitido pela Hungria e um Cartão do Cidadão emitido pela Grécia.

Todos os documentos fraudulentos foram entregues às autoridades judiciárias, juntamente com os detidos, segundo o SEF.