Sete detidos em operação de fiscalização de pirotecnia

Sete pessoas foram detidas, nos distritos de Braga, Viana do Castelo e Porto, por "armazenagem de artigos pirotécnicos em local não licenciado, excesso de lotação, falta de livro de registo, falta de rotulagem de artigos pirotécnicos, fabrico e armazenamento fora das condições legais e falta de peritagem em artigos pirotécnicos importados", segundo o que reporta o site da PSP.

Os detidos vão ser presentes a juiz esta sexta-feira para aplicação de medidas de coação, segundo informação avançada pela SIC Notícias.

As buscas começaram às 07h00 em domicílios, e, duas horas depois, avançaram para as empresas. Os elementos do departamento de armas e explosivos da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) procuravam estabelecimentos de pirotecnia, com a suspeita de irregularidades no fabrico e armazenamento do material.

Todo o arsenal encontrado vai ser apreendido e transportado para o paiol da Unidade Especial de Polícia, em Lisboa.

A investigação a este tipo de indústria teve início há dois anos, após uma denúncia de armazenamento ilegal de produtos pirotécnicos na Madeira. A PSP suspeita que os produtos seriam utilizados em atividades ilícitas com perigo para a vida e para a integridade física.