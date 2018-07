Tancos: responsáveis ouvidos no Parlamento a 31 de julho

As audições do Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), Rovisco Duarte, e das secretárias-gerais dos serviços de informações e de Segurança Interna sobre Tancos foram hoje marcadas na comissão parlamentar de Defesa para a próxima terça-feira.

A data foi marcada por consenso numa reunião da mesa e coordenadores da comissão de Defesa Nacional, na sequência de uma proposta do PS, disse aos jornalistas o presidente da comissão, o deputado social-democrata Marco António Costa.

Segundo a proposta aprovada, as audições da secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, e da secretária-geral do Sistema de Informações da República, Graça Mira Gomes, decorrerão na terça-feira durante a manhã e a audição do CEME a partir das 15:30.