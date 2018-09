Tancos: "Governo já fez aquilo que tinha a fazer"

Em defesa do Governo e invocando a autonomia do Ministério Público, o primeiro-ministro garante que "o Governo já fez aquilo que tinha a fazer, que era verificar se havia ou não uma ameaça à segurança" depois do roubo das armas no paiol de Tancos. Quanto à investigação criminal transcende completamente o Governo", disse António Costa.

Confrontado com as críticas, feitas este domingo por Rui Rio, que acusou o Governo de ser "incapaz de dar mais respostas" sobre o caso, Costa considerou que "desrespeitaria" a autonomia do Ministério Público se pressionasse a investigação criminal.

"Não vejo nenhuma razão para que não haja confiança no Ministério Público no sentido de que faça no melhor prazo possível a investigação que lhe compete fazer. Seria desrespeitador da autonomia própria do Ministério Público estar a comentar se o Ministério Público deve andar depressa, se tem andado devagar, se pode fazer mais, se pode fazer menos. Isso só o Ministério Público pode esclarecer", disse o primeiro-ministro.

O chefe do Governo respondeu com ironia à insinuação do líder do PSD sobre a possibilidade de existirem elementos para além dos já conhecidos.

"Não sei mais nada e nem tenho que saber, porque presumo que a investigação esteja em segredo de justiça. Tenho a certeza de que se houvesse algum facto que colocasse em risco o país, nos termos da lei e das exceções que existem face ao segredo de justiça, a senhora procuradora-geral da República não teria deixado de alertar o Governo para qualquer medida que fosse necessário tomar", disse Costa sublinhando que até agora "nada comunicou que exigisse outro tipo de medida".

"Se a investigação descobriu mais do que nós, bom, é isso que compete precisamente à investigação", acrescentou.

António Costa falava aos jornalistas depois de ter inaugurado a nova sede da multinacional norte-americana Johnson & Johnson, no Lagoas Park, em Porto Salvo, concelho de Oeiras.