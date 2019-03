Dia Mundial do Teatro

E de repente acendem-se os holofotes que iluminam o palco e da voz do actor

PUB

sai uma história, podia contar-vos esta história, Ou afinal O Resto já Devem Conhecer do Cinema, é Martim Crimp no São João, contar as Fenícias de uma outra plateia, no Dona Maria, a história do fundador do Nacional Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa, tem sessão às sete da tarde e há muito para espreitar no Dona Maria II, com entrada livre. Se a Verdade e a Mentira têm duas faces, no Teatro Aberto tem mesmo duas peças, a Verdade e a Mentira, em dias diferentes com os mesmos atores, é como andar no fio da navalha, ou então como propõe Carlos Marques, no Fio do Azeite, no teatro Meridional, um músico a ensaiar e de repente toca o telefone é preciso ir buscar a filha. Ou então podia falarmos do Teatro da Memória, são os 25 anos do teatro Oficina em Guimarães, está em construção a segunda parte, ou também os artistas unidos que regressam a Enda Walsh, Bullytuk, quem são aqueles dois homens a relembrar aldeias irlandesas, onde estão metidos, naquela casa. Também podemos ir a Vila Nova de Gaia com a seiva Trupe e O Senhor Ibhraim e as Flores do Alcorão, está no palco esta noite, ou também podia falar-vos do Auto da Criação do Mundo, são so Bonecos de Santo Aleixo, que também são teatro e em Évora marcam o dia no teatro Garcia de Resende. Podemos olhar aquele quarto dos emigrantes, na sala estúdio ou a vida de jornalistas repórteres de guerra, todos no Trindade no teatro hoje caem as bilheteiras, e os canhotos também, tenham eles ou não as pancadas de Molière, no teatro tudo podeacontecer, até partir uma perna, ou muita merda, cumprimento para não dar azar, e se este dia mundial começou em 1961, por causa da Unesco, dê-lhe uma razão para não ser apenas um balofo dia mundial sem mais nada, Há quanto tempo não vai ao teatro?