"Em Serralves não há censura, nem complacência com a falta de verdade"

"Não haverá complacência com a falta de verdade", palavras da presidente do Conselho de Administração. Ana Pinho nega qualquer interferência no trabalho do até aqui diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves.

"Em Serralves não há, nunca houve, nem nunca haverá sob a nossa responsabilidade censura. Mas não haverá complacência com a falta de verdade ou fuga às responsabilidades."

João Ribas apresentou a demissão por considerar que a exposição do fotógrafo Robert Mapplethorpe, da qual é curador, foi censurada, após (alegadamente) terem sido retiradas vinte fotografias previamente selecionadas e ter sido criado um espaço limitado a maiores de 18 anos. Ana Pinho diz que estas acusações são falsas.

"O Conselho de Administração não mandou retirar quaisquer obras de exposição e desconhecia quais as obras pré-selecionadas. Todas as fotografias expostas foram escolhidas pelo curador e as 20 obras que não foram expostas, por iniciativa do curador, não justificam nenhuma ação de censura."

Acrescenta que foi o próprio curador da exposição a criar o espaço reservado a adultos. "O próprio João Ribas propôs que houvesse uma sala restrita. Se não concordava com os avisos teve toda a oportunidade para se pronunciar sobre isso, coisa que não fez."

Na conferência de imprensa estiveram presentes Isabel Pires de Lima, Manuel Cavaleiro Brandão, José Pacheco Pereira e Manuel Ferreira da Silva, também fazem parte do conselho de administração da Fundação de Serralves.

Ana Pinho contou, sem revelar o conteúdo, que João Ribas comunicou por e-mail que renunciava ao cargo. Sobre as acusações de que há um mau estar generalizado em Serralves desde que assumiu a presidência do conselho de administração, Ana Pinho recusou responder, lamenta que estas notícias tenham um impacto negativo e mostrou-se disponível para prestar todos os esclarecimentos ao Conselho de Curadores da Fundação de Serralves.