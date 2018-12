Anjo virtual é guia turístico em igreja símbolo do barroco

O anjo "Asinhas" que paira diante dos nossos olhos (através de óculos de realidade aumentada) e nos guia pelo património da igreja do Espírito Santo é a estrela do novo Centro Interpretativo do Barroco instalado naquele templo religioso dos Arcos de Valdevez.

Ouça a reportagem de Liliana Costa na apresentação da nova tecnologia usada na visitação ao novo Centro Interpretativo do Barroco

A igreja do Espírito Santo, imóvel do século XVII considerado de interesse público e um dos mais significativos exemplares do barroco no país alberga agora o Centro Interpretativo do Barroco, o qual incorpora novas tecnologias de realidade aumentada e virtual para interpretar o período do barroco e o próprio monumento.

A visita pode ser feita com um tablet ou com os óculos HoloLens, numa experiência inovadora onde se pode ver, por exemplo, a construção do altar em tempo real ou descobrir mais sobre a cultura barroca. O projeto foi liderado pela EDIGMA e coloca em prática alguns conceitos como imersividade, interatividade, realidade aumentada ou realidade virtual.

A Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez procedeu à recuperação do edifício e do seu espólio artístico, tendo investido mais de um milhão de euros, com apoio de fundos europeus, numa obra que conjuga "história e modernidade, passado e inovação", sublinhou o autarca João Manuel Esteves.

Esta igreja que agora é também palco de cultura (recebeu concerto inaugural de Rui Massena) além de templo religioso, é ainda porta de entrada para outro património barroco da região. Através de um mapa interativo, o visitante pode definir uma rota pelos mais de 40 monumentos assinalados.