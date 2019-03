António Zambujo no FELPO. "Festival tem essa importância de ligação entre os povos"

O músico português António Zambujo, presença habitual nos festivais de música brasileiros, é um dos artistas portugueses a marcar presença no concerto que junta, esta noite, no Farol da Barra, em Salvador, dezenas de nomes da música lusófona.

PUB

Num espetáculo inserido na programação do Festival da Língua Portuguesa (FELPO), que integra as comemorações oficiais dos 470 anos da capital baiana e que pretende celebrar a lusofonia, o autor de temas como "Zorro" ou "Pica do 7" vai partilhar o palco com artistas como a portuguesa Ana Moura, o angolano Paulo Flores ou os brasileiros Daniela Mercury, Saulo, Magary Lord e Márcia Short.

"Este festival terá importância na ligação entre os povos da língua portuguesa", afirma António Zambujo que, em entrevista à TSF, destacou a sonoridade que pode ser escutada no concerto desta sexta-feira: "Há, de facto, um diálogo entre culturas. Pegámos em músicas minhas e tocamos de uma maneira diferente, com as influências rítmicas de Salvador, o mesmo acontece com o Paulo Flores e com a Ana Moura".

Excerto da conversa de João Alexandre com o músico português António Zambujo, na antecipação do concerto que decorre esta sexta-feira, em Salvador, na Bahia, integrado no FELPO - o Festival de Língua Portuguesa.

Nos últimos anos, foram mais de duas dezenas as visitas de António Zambujo ao Brasil, numa relação que já vem de longe e que tem levado o músico - que já fez, inclusive, um disco de tributo a Chico Buarque - a realizar diversas parcerias com artistas brasileiros.

"Desde há dez anos que venho aqui fazer concertos com frequência, não sei se é fácil plantar essa semente [da lusofonia], mas tem corrido bem e há cada vez mais parcerias", afirma o músico, que, questionado sobre a importância da cultura lusófona, sublinha: "Das coisas que mais me fascina e emociona na nossa história são estas sementes que fomos deixando e estas uniões que fomos criando. Deixámos, mas também trouxemos, e é uma grande mistura".

Quanto ao Festival da Língua Portuguesa, que decorre até este sábado na Bahia, António Zambujo adianta: "O que há em comum é celebrar a língua portuguesa, que é o que temos em comum apesar das distâncias geográficas, que são enormes, mas temos todos uma algo em comum que gostamos de cultivar através da música".

O FELPO - Festival da Língua Portuguesa é organizado pelo Global Media Group em parceria com a Prefeitura de Salvador, a propósito da celebração dos 470 anos da cidade brasileira e é acompanhado pela TSF.