Uma cerimónia que arranca com uma atuação desta envergadura tem (quase) tudo para correr bem.

A 91ª cerimónia dos Óscares cumpriu mas teve poucos momentos mais frenéticos e empolgantes do que abertura. Houve emoção, moderada, e algumas (poucas) surpresas.

"Green Book - Um guia para a vida" ganhou a estatueta para melhor filme, deixando para trás a concorrência - "Bohemian Rhapsody", "A Favorita", "Roma", BlacKkKlansman - O infiltrado", "Assim nasce uma estrela", "Vice" e "Black Panther".

Foto: Mike Blake/Reuters

Foto: DR

E este não foi o único grande prémio do filme: ganhou também o Melhor Argumento Original e o prémio de Melhor Ator Secundário. Mahershala Ali foi o segundo ator negro a somar dois Óscares, depois de Denzel Washington.

Foto: Mike Blake/Reuters

O grande vencedor da noite foi Alfonso Cuarón. Chegou com o seu "Roma" nomeado para 10 categorias, arrecadou o cobiçado prémio de cinematografia, pouco depois o de Melhor Filme Estrangeiro, e a Academia ainda lhe deu um dos principais galardões: Melhor Realizador.

O realizador Alfonso Cuarón of Mexico com os três Óscares que arrecadou na cerimónia Foto: Mike Segar/Reuters

O realizador mexicano agradeceu o reconhecimento de um filme que retrata a história de uma das milhões de "trabalhadoras no mundo sem direitos".

Foto: Mike Blake/Reuters

"Roma" foi o nono filme mexicano a ser nomeado a categoria de Melhor Filme Estrangeiro e o primeiro a conseguir ganhar.

Foto: DR

Alfonso Cuáron, que subiu ao palco três vezes, nomeou e agradeceu as suas várias inspirações cinematográficas, entre elas "O Padrinho" e "Citizen Kane", mas apesar de ser uma das estrelas da cerimónia, as redes sociais não o pouparam... ou melhor, as estranhas caretas do filho, que sentado num lugar de destaque na plateia foi apanhado em vários momentos insólitos.

Ao chegar ao Dolby Theatre, Rami Malek já tinha declarado que lhe parecia um sonho conseguir trabalhar como ator, quanto mais estar na cerimónia como nomeado. Poucas horas depois, ao ouvir o seu nome a sair do envelope vencedor na categoria de Melhor Ator, pelo muito aclamado desempenho de Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody", suspirou um longo "Oh, meu Deus", enquanto procurava a mãe na assistência.

Foto: Mike Blake/Reuters

"É um momento monumental para mim", disse o actor, "posso não ter sido a escolha óbvia, mas acho que resultou. (...) Fizemos um filme sobre um gay e emigrante" e as pessoas gostaram, disse Malik, acrescentando que também ele, "filho de emigrantes do Egito" e o primeiro da sua família a nascer em solo americano não podia deixar de estar mais orgulhoso.

Foto: DR

O estreante Rami Malek deixou para trás pesos-pesados da sétima arte: Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Defoe e Viggo Mortensen.

À primeira também foi de vez, para Olivia Colman, que ganhou a estatueta de Melhor Atriz pelo papel em "A Favorita" - um dos filmes derrotados da noite, que chegou com 10 nomeações e só levou um prémio.

A atriz Olivia Colman à chegada à cerimónia Foto: Lucas Jackson/Reuters

"É genuinamente muito stressante", anunciou Colman ao receber a estatueta. E fez um dos discursos mais aplaudidos da cerimónia, que levantou a plateia.

"O meu marido vai chorar, eu não", disse a atriz.

Colman ainda brincou com o facto de ter "roubado" o Óscar a Glenn Close - nomeada pela sétima vez, ainda sem ter conquistado uma destas estatuetas, e outra das grandes derrotadas da noite.

Glenn Close na passadeira vermelha Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Outras das surpresas da noite teve lugar mal a cortina subira no Dolby Theatre. Regina King também destronava as favoritas Emma Stone, Rachel Weisz (ambas pelo filme "A Favorita") e Amy Adams (por "Vice") para ganhar a estatueta logo na primeira nomeação. O filme "Se esta rua falasse" estreou esta semana em Portugal.

Regina King, Melhor Atriz Secundária Foto: Mike Segar/Reuters

Spike Lee foi protagonista de um dos momentos altos da noite.

Foto: Mike Blake/Reuters

Depois do ator Samuel L. Jackson gritar o seu nome, o realizador - que era um dos argumentistas de "BlacKkKlansman - O Infiltrado", saltou-lhe literalmente para o colo.

Spike Lee pediu que se desligasse o cronómetro e fez um discurso inflamado. O realizador já tinha chamado a atenção na passadeira vermelha, com o seu fato escolhido para homenagear Prince. Lee, nomeado várias vezes, só tinha conseguido um Óscar honorário em 2016, ao fim de 30 anos de carreira. Esta noite (finalmente) convenceu a Academia e levou a estatueta pelo Melhor Argumento Adaptado.

Se não fosse o prémio de Melhor Documentário em Curta-metragem, entregue a "Period. End of Sentence", a noite tinha sido muito mais aborrecida. Rayka Zehtabchi, a diretora, foi a única galardoada a gritar em palco. "Não acredito que um filme sobre a menstruação ganhou um Óscar!". A Academia devolveu-lhe o elogio.

A 91ª cerimónia dos Óscares esteve longe - em duração e brilho - de outros tempos, mas teve alguns momentos inéditos, como um dos apresentadores a descer do teto munido de um guarda-chuva - Keegan Michael Key, em homenagem ao regresso de Mary Poppins ao ecrã -, e agradecimentos lidos diretamente do telemóvel - Ruth E. Carter, distinguida pelo Melhor Guarda-roupa não levou o famoso papelinho do discurso e puxou do aparelho.

Se o público pudesse votar, Lady Gaga e Bradley Cooper teriam ganho um Óscar só por esta atuação.

"Shallow", do filme "Assim nasce uma estrela", acabou por conquistar, sem surpresas, o Óscar para Melhor Música Original. Lady Gaga, que também estava nomeada para a categoria de Melhor Atriz, fez um dos discursos mais comoventes. "Bradley, não há outra pessoa no mundo com quem poderia ter cantado esta canção", disse.

Momento de interpretação de Lady Gaga e Bradley Cooper de "Shallow", que ganhou o Óscar de Melhor Música Original Foto: Mike Blake/ Reuters

A cantora e atriz referiu-se ao prémio como resultado de um longo e árduo trabalho e aconselhou a que todos os que sonham em fazer o que mais gostam, nunca desistam.

E a atuação deslumbrou. Até para quem só estava a ver no sofá.