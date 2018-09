Próximo filme de James Bond já tem novo realizador

A confirmação surgiu esta quinta-feira no Twitter, na conta oficial do franchise James Bond. Cary Joji Fukunaga, o realizador da aclamada primeira temporada de True Detective, vai ser o realizador do 25º filme da série de espionagem James Bond.

O realizador, de 41 anos, é o primeiro norte-americano a dirigir um filme do franchise e vem substituir o realizador britânico Danny Boyle, que abandonou o projeto em agosto argumentando "diferenças criativas".

No Twitter, os produtores Michael Wilson e Barbara Broccoli elogiaram a "versatilidade e a inovação" de Cary Joji Fukunaga, qualidades que fazem do realizador "uma excelente escolha para a próxima aventura de James Bond".Para além de "True Detective", Cary Joji Fukunaga tem também no currículo a série de televisão Maniac", uma comédia negra sob a chancela da Netflix com os atores Emma Stone e Jonah Hill. E o filme "Beasts of No Nation", protagonizado pelo ator Idris Elba, sobre quem se especula que pode ser o próximo James Bond.

A mudança na realização levou a um adiamento da produção e, consequentemente, da estreia. O inicio das filmagens tem agora data marcada para 4 de março de 2019 e a estreia mundial está agendada para 14 de fevereiro de 2020.

O título do 25º James Bond permanece no segredo dos deuses. Este deverá também ser o último com o ator Daniel Craig no papel do famoso agente de Sua Majestade depois de "Casino Royale", "Quantum of Solace", "Skyfall" e "Spectre".

A primeira adaptação ao cinema das histórias de espionagem criadas pelo escritor Ian Fleming foi "Dr. No", em 1962, por Terence Young e com Sean Connery. A mais recente é de 2015, "Spectre", de Sam Mendes, com Daniel Craig.